Алена Кравец рассказала об отце приемной дочери: "Из тюрьмы не вылазит"

Лишь сейчас стало известно, что Алена Кравец три года назад отказалась от дочери, отправив ребенка в детский дом. Оказалось, что девочка была модели не родная.

Проблемы начались, когда Даниэла вступила в подростковый возраст. Девушка обвиняла приемных родителей в избиениях, они же в ответ уверяли, что и пальцем дочь не тронули, а она при этом ворует не только дома, но даже у учителей в школе.

В новом интервью Алена Кравец высказала уверенность, что всему виной плохие гены. Когда модель брала девочку из детского дома, она не задумывалась о том, кто ее настоящие родители. Алена не предполагала, с какими проблемами столкнется в будущем, передает Starhit.

"Я знаю единственное, что папа ее из тюрьмы не вылазит. Это передается на генетическом уровне", - заявила Кравец.

Она отметила, что муж изначально был против ее желания взять ребенка из детского дома. Но Алена его не послушала, потому что буквально влюбилась в малышку.

"Я долго разговаривала и с родителями, и с мужем — он не хотел, честно скажу, он не хотел. Моя ошибка в том, что я по жизни привыкла, что все всегда получается по-моему. На тот момент у всех были дети, а у меня нет, а я хотела малыша, очень хотела. Вот и получилось, что получилось", - развела руками модель.