Российские войска развивают наступление на сумском направлении. В урочище Дубино прорвался десант на бронетехнике. Бойцы открыли шквальный огонь по лесному массиву и блиндажам ВСУ за деверьями и кустарником.

Также наши войска прорвались в деревню Хотинь – один из основных укрепрайонов националистов. Ещё обошли с юго-запада Юнаковку и начали штурм посёлка Садки. Этот маневр группировки "Север" обернётся для бандеровцев потерей важнейших рубежей на пути к областному центру.

Крупный успех достигнут и на южнодонецком направлении. Наши десантники прорвались в посёлок Комар – ключевой на стыке сразу трех областей – Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Почти на 90% под контроль российских войск перешёл Часов Яр. Операция по освобождению города близится к концу.

Военные аналитики НАТО, работающие на ВСУ, с тревогой предупреждают генштаб в Киеве: наступление российских войск за минувший месяц заметно активизировалось.

Впервые на передовой наши бойцы начали применять и новейший боевой лазер. Система "Кочевник" способна прожигать насквозь двухсантиметровый лист металла и предназначена для борьбы с летательными аппаратами.