Засёк вражеских диверсантов: всё о подвиге рядового Осипова

Рядовой Александр Осипов защитил позиции подразделения от атаки ВСУ. Во время воздушной разведки он засёк вражеских диверсантов и передал координаты артиллеристам. Большое количество живой силы противника было уничтожено, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии рядовой, санитар-инструктор Александр Жилин спас жизни сослуживцев. При движении к линии соприкосновения группа Жилина попала сначала под артобстрел, а потом была атакована дроном ВСУ. Александр оказал первую помощь раненым товарищам и себе. А после смог доставить пострадавших на пункт эвакуации.