Более 30 беспилотников противника сбиты ночью в пяти регионах России

Минувшей ночью над территорией России сбито 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись пять регионов – Курская, Брянская, Калужская, Смоленская и Московская области.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью на подлёте к Москве силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Минувшим вечером Москву пытались атаковать также пять дронов противника. Про пострадавших не сообщалось.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.