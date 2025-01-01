Казахстанские военные будут учиться в Великобритании

Казахстан и Великобритания договорились о военном сотрудничестве на 2025–2026 годы. Соответствующий документ был подписан в Лондоне по итогам визита казахстанской делегации во главе с руководителем аппарата оборонного ведомства полковником Ерболой Кумарбекулы.

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества. Основными направлениями взаимодействия определены миротворческая деятельность, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших учебных заведениях Великобритании, сообщается на официальном сайте правительства республики.

К слову, Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие в Арктике. Великобритания намеревается разместить там своих военных. О таких планах рассказал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Он назвал Арктику зоной пристального внимания с точки зрения геополитической конкуренции, а также ключевым флангом обороны НАТО.

Ранее Владимир Путин направил телеграмму президенту Казахстана по случаю его дня рождения. Российский лидер высоко оценил личный вклад Токаева в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Также Путин пожелал своему казахстанскому коллеге доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.