У популярного средства для похудения нашли опасный побочный эффект

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) обнаружило очень редкий побочный эффект у популярного препарата от диабета "Оземпик" и средства против ожирения "Вегови", способный привести к внезапной слепоте, говорится в сообщении на официальном сайте EMA.

Речь идет о передней ишемической невропатии зрительного нерва. Такой побочный эффект может появиться у одного человека из десяти тысяч, принимающих препарат. Ведомство отмечает, что если человек столкнулся с таким осложнением, то необходимо немедленно прекратить принимать лекарство.

Меж тем в Интернете появились фальшивые сайты, посетителям которых предлагается приобрести фармацевтические препараты для лечения метаболических нарушений и снижения веса. Мошенники обещают доставку этих препаратов клиентам, причем "тактично не спрашивают рецепты". С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры, но как только будет осуществлена операция по оплате, диалог с обманутым доверчивым клиентом сворачивается.

МВД призывает не покупать лекарственные средства без назначения врача, напоминая, что Ozempic ("Оземпик") перестали официально поставлять в Россию еще в 2023 году.