Команда Трампа тайно давит на Сенат, чтобы смягчить санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа ведет закрытые переговоры с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов), пытаясь повлиять на проект закона о санкциях против России, сообщает The Wall Street Journal. Сообщается, что Трамп видит в новых санкциях против России угрозу своим усилиям по нормализации отношений с Москвой.

В списке новых санкций затронуты важнейшие сектора российской экономики. Кроме того законопроект предусматривает 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Говорят, команда Трампа в последнее время тайно контактировала с Сенатом, добиваясь внесения изменений.

Кстати, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который выступил соавтором законопроекта об ужесточении санкций против России, подтвердил факт частных переговоров с Белым домом, но отказался комментировать их суть.

Ранее сообщалось, что американский лидер не исключает ужесточение антироссийских санкций. Но при этом Дональд Трамп видит прогресс в переговорах по Украине, и не спешит усиливать давление на Москву.