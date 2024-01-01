Вдова рассказала о подарке Левкину, который ему так и не преподнесла

6 июня бывший участник музыкальной группы "На-на" Владимир Левкин отметил бы день рождения. Артисту могло исполниться 58 лет. Однако он умер 17 ноября 2024 года. Певец больше 20 лет боролся с онкологическим заболеванием.

Вдова артиста Марина Левкина решила организовать день памяти артиста в загородном клубе, передает Woman.ru. Примечательно, что вход туда свободный. Но перед этим семья отправится на могилу артиста. Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

"Мы живем, как будто он в гастрольном туре. Нет осознания, что его нет. Самое трудное — даты. Мой день рождения, 8 Марта, годовщины. Они будто триггеры. Помню, как на Новый год заранее купила ему в подарок шарф. Думала: пусть лежит, не будет головной болью. А потом он ушел, и я наткнулась на этот шарф. Он остался символом неподаренного подарка", - рассказала вдова Левкина.

Тем не менее, Марина сохраняет присутствие духа. Более того, их дочь Ника, по словам вдовы, оказалась "крепким орешком" — и, несмотря на юный возраст, выдерживает этот удар с удивительной стойкостью.