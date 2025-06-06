Блогера Арега Щепихина арестовали

Замоскворецкий суд отправил в СИЗО на два месяца блогера Арега Щепихина после инцидента на Ярославском вокзале. Ему предъявили обвинение по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает РИА Новости.

Напомним, вечером 3 июня в социальных сетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащат бизнесмена, блогера Арега Щепихина по Ярославскому вокзалу, запихивают его в багажник и увозят на черной элитной иномарке.

После инцидента на Ярославском вокзале в столице следователи завели дело о похищении человека. Московская полиция задержала шесть человек. Задержанных доставили для разбирательства в линейное управление ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.