Маск коротко отреагировал на предложение Медведева помочь помириться с Трампом

Все началось с того, что президент США Дональд Трамп и некогда поддерживавший его предприниматель Илон Маск повздорили из-за инициативы американского лидера урезать бюджетные расходы — бизнесмен счел это глупым шагом. В результате американский лидер и предприниматель устроили пикировку в Интернете. Дошло до того, что Илон Маск положительно отреагировал на предложение объявить Дональду Трампу импичмент.

Российские власти не оставили без внимания конфликт Трампа и Маска. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в сети Х предложил "содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты" и призвал обоих не ссориться.

А теперь стало известно, что Илон Маск заметил запись Дмитрия Медведева и отреагировал на нее. Ответ предпринимателя оказался коротким - он опубликовал смеющийся смайлик, уточняет ТАСС.

Напомним, что Илон Маск в администрации Дональда Трампа курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Ранее предприниматель написал в соцсети, что отведенное ему время в качестве особого служащего правительства подходит к концу - и выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь расти. На днях предприниматель покинул свою должность.