У Бородиной сдали нервы из-за Сердюкова

Полным ходом по ТВ идет передача "Сокровища императора", в котором одними из звездных участников являются Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков. Некоторые фанаты крайне негативно относятся к выбору ведущей. По их мнению, Николай пытается "вылезти" за счет популярности Ксении. А некоторые интернет-пользователи прямо называют Сердюкова альфонсом.

Сильно подпортил себе репутацию Николай в другом выпуске шоу "Сокровища императора" во время испытания ругался и жаловался. Прочие участники даже назвали его быдлом и хамлом. В частности, негативно высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной ведущая Дана Борисова. Она сказала: "Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то...".

Сама Ксения защищает возлюбленного. Она публично утверждает, что ее избранник добрый, мужественный и спокойный мужчина.

Однако в новом выпуске шоу у Бородиной все же сдали нервы. Она потребовала, чтобы Сердюков перестал кричать и начал вести себя спокойнее.

"Хватит орать! Хватит, я 100 раз сказала — хватит повышать голос!" - приводит слова Ксении Teleprogramma.pro.

Напомним, что 3 июня популярная ведущая вышла замуж в третий раз. Торжественная церемония прошла в барвихинском загсе. После молодожены и гости отправились в ресторан. С бракосочетанием Ксению и Николая поздравляли самые близкие люди, в том числе коллеги Бородиной по телестройке Лена Бушина и Ольга Орлова.