Дональд Трамп не спешит подписывать законопроект о новых санкциях в отношении России. Президент будет принимать решение единолично, исходя из ситуации на Украине. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта.

Американский лидер снова подчеркнул необходимость положить конец конфликту, и посетовал, что киевский режим сам подбрасывает дрова в огонь, вместо того, чтобы сосредоточиться на мирном диалоге. Так, атака на российские аэродромы стала, по мнению Трампа, большой ошибкой, за которой последовал неизбежный ответ Москвы.

"Они дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. И когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар". Я думаю, эта война не началась бы, если бы я тогда был президентом", - сказал глава Белого дома.

1 июня Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.