В Гурзуфе ко дню рождения Пушкина открыли обновлённый музей поэта

Увидеть Гурзуфский дворец таким, каким его видел Пушкин, могут теперь все желающие. Ко дню рождению поэта его музей на южном берегу Крыма распахнул свои двери после масштабной реставрации. Специалисты укрепили несущие конструкции, а коллекция пополнилась множеством подлинных артефактов XIX века. Специально для коллекции приобрели графику, живопись, мебель - более 40 предметов.

Владислав Кожин, главный хранитель Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника: "Уникальные зеркала первой трети XIX века; предметы, окружавшие поэта. Уникальные издания Пушкина, у нас также хранятся, и прекрасным дополнением к этому стали мемориальные вещи в том числе графа Воронцова, который был начальником поэта в южной ссылке".

Интерьеры воссоздали по акварелям графа Гагарина. Так появились трельяжи - подставки для растений. В центральном зале восстановили дубовую лестницу на мансарду. Подняться теперь можно и в смотровую башню. На место вернулись голландская печь и библиотека.

Интерьеры стилизованы - от светильников до фурнитуры. По историческим эскизам пошили шторы. Появилась двусторонняя анфилада - сквозные проходы которые соединяют помещения. На террасе вернули первозданный вид чугунными перилам и колоннам. За внешним лоском – большой объём скрытых работ.

Владимир Савельев, заместитель директора Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника: "Укрепили фундаментное основание, укрепили первый этаж. Пришлось заменить все перекрытия, они были деревянные, прогнившие".

Пушкин посетил Гурзуф летом 1820 года во время своего крымского путешествия. Он остановился в имении генерал-губернатора Новороссии Ришелье, в то время это был единственный дом европейского типа на южном берегу.

"Волшебный край, очей отрада!" - писал Пушкин про Гурзуф. Здесь он провёл всего три недели, но говорил, что это были самые счастливые его дни. Жил сиднем, купался в море, объедался виноградом и каждое утро навещал кипарис, к которому поэт привязался как к другу. Крым стал для гения местом духовного возрождения.

Здесь Пушкин работал над "Кавказским пленником", задумал написать поэму "Бахчисарайский фонтан" и роман "Евгений Онегин". А теперь в поисках музы и вдохновения сюда приходят туристы. Попасть в музей после реставрации можно прямо с набережной.