В Шанхае прошла уникальная операция по перемещению исторического квартала

В китайском Шанхае целый исторический квартал на время сменил прописку, а затем занял прежнее место. В течение двух недель 432 робота синхронно, по десять шагов в день, двигали конструкцию весом в семь с половиной тысяч тонн.

Команда проекта использовала 3D-моделирование зданий и лазерное сканирование. И всё для того, чтобы освободить территорию для проведения подземных работ. После их окончания квартал вернули обратно. Это крупнейший в Китае проект по перемещению такого рода, сообщает "ТВ Центр".