Воробьёв рассказал о пострадавших во время атаки БПЛА в Подмосковье

Два жителя Подмосковья получили ранения во время атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его информации, днём 6 июня и минувшей ночью над Московской областью было сбито девять дронов ВСУ. В результате атаки в Истре в СНТ "Юбилейный" осколками были ранены двое жителей - мужчина и женщина. Пострадал частный дом и машина - повреждены крыша, стена и хозпостройки.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью на подлёте к Москве силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Минувшим вечером Москву пытались атаковать также пять дронов противника.

Всего минувшей ночью над территорией России сбито 36 украинских беспилотников. Атаке подверглись пять регионов ЦФО.