Прекратить обострять ситуацию и провоцировать прямой конфликт между Москвой и Берлином призвал немецкие власти председатель Госдумы России. Вячеслав Володин направил официальное обращение к главе Бундестага и лидерам пяти политических фракций с резкой критикой заведомо ложных заявлений канцлера Мерца, которые тот позволил себе на встрече с Дональдом Трампом, сообщает "ТВ Центр".

Оправдывая действия киевского режима, немецкий политик не постеснялся сообщить, что ВСУ якобы никогда не бьют по гражданским объектам. А говоря об итогах Второй мировой войны, цинично поведал, что Германию от нацизма освободили США, забыв о 27 миллионах советских граждан, погибших за годы борьбы с фашизмом, в том числе ради спасения Европы.

"Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть на каком языке и кем они были написаны. Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём. Особо цинично звучат высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам нашей страны, совершает теракты", - отметил Володин.