В Бурятии и Забайкалье бушуют природные пожары

Почти 800 тысяч гектаров леса горят в 14 российских регионах. В тушении задействованы тысячи специалистов, сотни единиц техники, авиация. На борьбу с огненной стихией выходят и волонтёры. Самые крупные возгорания зафиксированы в Забайкалье.

Огонь периодически подбирается к населённым пунктам, тогда на помощь пожарным выходят добровольцы и местные жители. За сутки удалось локализовать восемь крупных пожаров на площади более 300 тысяч гектаров, в том числе благодаря рекордному количеству воды, которое было сброшено накануне. На очаги лесных пожаров авиация МЧС России сбросила около 440 тонн воды.

Была угроза перехода огня на поселок и мужской монастырь в Чите, но лесные пожарные этого не допустили. Ситуация в регионе остаётся сложной. По данным на сегодняшнее утро, в крае действуют ещё 20 пожаров в нескольких районах. В тушении задействованы более 200 единиц спецтехники и более тысячи специалистов, в том числе пожарные-десантники Авиалесоохраны.

С воздуха их действия контролирует лётчик-наблюдатель. Также для точного мониторинга обстановки используются беспилотники с тепловизорами, которые видят кромку огня под слоем дыма. В самых сложных случаях десантники используют взрывной метод. Взрыв создает ударную волну, которая сбивает языки пламени, а дальше работа продолжается вручную.

Из-за сухих гроз и обрыва линии электропередачи три новых возгорания зафиксированы в соседней Бурятии. В регионе продолжает действовать режим ЧС, места отдыха закрыты. Угрозы населённым пунктам нет, но обстановку осложняет ветер и сухая жаркая погода.