Собянин поздравил московских рестораторов с праздником

Сегодня в России отмечают День ресторатора. С праздником работников и ветеранов сферы общественного питания Москвы поздравил Сергей Собянин.

В социальной сети мэр поблагодарил их за профессионализм, преданность кулинарному искусству и вклад в развитие отрасли, а также отметил, что в мегаполисе практически на каждой улице можно найти заведения с самой разнообразной кухней: от традиционно русской и европейской, до азиатской и экзотической.

В тёплые месяцы большой популярностью пользуются летние веранды. Кроме того, мэр подчеркнул, что город уже не первый год входит в число гастрономических столиц мира.