В Москве подвели итоги конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

В Национальном центре "Россия" сегодня подводят итоги международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине". Он проходит уже в седьмой раз и направлен на патриотическое воспитание детей и молодёжи. Однако участие могут принимать жители самых разных возрастов.

В этом году организаторы получили почти семь с половиной тысяч работ из всех регионов, а также из 50 стран мира. Лучших авторов наградили на торжественной церемонии.

Екатерина Аверкиева, президент АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи": "Мы хотели, чтобы дети погрузились в историю своей Родины, узнали что-то новое, пообщались с бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками и создали какую-то работу, прославляющую нашу Родину. Около 90% работ - про малую Родину. Хотя можно рассказывать и про русский балет, и про Юрия Гагарина. Но большинство рассказывают именно про то место, где они живут".