Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский обратился к Киеву с призывом соблюдать достигнутые договорённости по обмену пленными и телами погибших. По словам Мединского, Украина перенесла на неопределённый срок приёмку тел и обмен военнопленными.

В свою очередь, Россия согласно договорённостям, начала гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат и офицеров ВСУ, а также по обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными младше 25 лет.

Контактная группа Министерства обороны находится на границе с Украиной и ждёт прибытия переговорщиков со стороны Киева. Туда же доставлена первая партия замороженных тел украинских военных.

"Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Россия всегда держит слово", - отметил Мединский.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. 2 июня состоялся второй раунд переговоров. Достигнуто ещё одно соглашение о гуманитарных акциях по обмену пленными и телами погибших военных.