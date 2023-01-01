Собянин рассказал о предпрофессиональных классах в московских школах

Московские школьники в предпрофессиональных классах освоили программы по единому стандарту "школа — колледж — вуз — индустриальный партнёр". Этот стандарт появился в 2023 году, с его помощью можно углублённо изучать профильные предметы и получать практический опыт до поступления в институт.

Как сообщил Сергей Собянин, в этом году в предпрофессиональных классах учились около 44 тысяч московских школьников. Им организовали более двух тысяч экскурсий в больницы, поликлиники, подстанции скорой помощи, высокотехнологичные производства, редакции СМИ и офисы ИТ-компаний.

Ещё у ребят была возможность встретиться и подробно пообщаться экспертами из разных сфер, посетить бизнес-тренинги и семинары. Благодаря этому школьники приобрели ценные навыки, отметил мэр.