В Турции мошенники похитили у туристов почти 30 миллионов долларов

В Турции мошенники похитили с карт туристов более 29 миллионов долларов. Силовики в провинции Айдын задержали целую преступную группировку, которая промышляла воровством денег у туристов.

От действий группы мошенников, в которую входило 20 человек, пострадали по меньшей мере 268 гостей Турции, пишет газета Ege telegraf. По её данным, операция по задержанию членов ОПГ, которую возглавлял владелец отеля на популярном курорте Кушадасы на побережье Эгейского моря, была проведена в разных районах страны.

Известно, что за мошенниками следили четыре месяца. Поводом для расследования стала информация о сомнительных операциях с использованием POS-терминалов в двух отелях Кушадасы. Национальная принадлежность пострадавших туристов не называется.