Минобороны показало тела украинских военных в рефрижераторах

Россия в одностороннем порядке готова передать Киеву тела шести тысяч военнослужащих ВСУ с личными документами. Первая колонна рефрижераторов уже находится на пункте обмена. Соответствующее видео опубликовало наше Минобороны. Однако украинская делегация на место до сих пор не прибыла. Москва призывает Киев к выполнению гуманитарного долга.

"Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", – заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

Как сообщил ранее помощник президента Владимир Мединский, киевский режим без объяснения причин перенёс гуманитарную акцию на неопределённый срок, несмотря на то, что график был согласован на переговорах сторон в Стамбуле.