Москвичей предупредили о грядущем похолодании

После жарких выходных москвичей ждёт кратковременное похолодание. Из столичного региона на несколько дней уйдёт южное тепло.

Начиная с 10 июня в городе и области установится прохладная погода. Во вторник ночью столбики термометров опустятся до девяти градусов, днём будет не выше плюс 21 градуса.

В среду, 11 июня похолодает до 18 градусов, ночью тоже будет прохладно – от 7 до 12 тепла. На следующей неделе практически каждый день ожидаются кратковременные дожди. К концу недели снова потеплеет до плюс 26 градусов, сообщает Гидрометцентр.