В зоне СВО подразделения "Северной" группировки развивают наступление, выбивая противника сразу из нескольких населённых пунктов в Сумской области. Одна из последних групп ВСУ бежала из деревни Малиновка на константиновском направлении. После серии массированных атак с воздуха противник бросил позиции.

Накануне после артподготовки, наши штурмовики пробились к Новониколаевке. А сегодня бойцы сообщают, что уже вся деревня под их контролем. Наёмники, егеря и подразделения Сил специальных операций, которые ВСУ экстренно перебросили в Сумскую область, каждый день попадают в засады.

Шаг за шагом российский авангард продвигается в Юнаковке, Яблоновке, приближается все ближе к Ворочине. За сутки удалось отбросить противника ещё почти на два километра.

В целом за последние дни группировка "Север" расширила полосу безопасности вдоль границы России с Сумской областью на 30 квадратных километров.