Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

Гвардии рядовой Сергей Полчанов в составе расчёта самоходки "Мста" уничтожал позиции и технику боевиков, когда заметил приближение вражеского дрона-камикадзе. Метким огнём из штатного оружия Сергей сбил коптер, который сдетонировал на безопасном расстоянии от наших позиций.

Гвардии ефрейтор Александр Дмитрик спас жизни раненых сослуживцев. Он оказал первую помощь и приступил к эвакуации. Заметив FPV-дрон, Александр отвлёк его на себя и точными выстрелами поразил беспилотник, не допустив потерь среди наших бойцов, сообщает "ТВ Центр".