Собянин: Ночью силы ПВО сбили 9 атаковавших Москву беспилотников

Минувшей ночью на подлёте к Москве силы ПВО сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, на место падения обломков выезжали специалисты экстренных служб. Утром Росавиация вводила в аэропортах Внуково и Домодедово временные ограничения.

В ночь с 6 на 7 июня Москву пытались атаковать пять дронов противника. О пострадавших не сообщалось.

По информации Минобороны России, накануне с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотника в Курской и Орловской областях.