Минобороны: Акция по передаче тел погибших украинских военных не состоялась

Россия выполнила свои обязательства и доставила к месту обмена тела 1 212 погибших украинских военнослужащих, Украина не вышла на связь, обмен не состоялся, сообщили в Минобороны.

Как пояснил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, Москва выполнила свои обязательства в соответствии с достигнутыми в Стамбуле соглашениями.

"Мы видим заявление украинских СМИ, международных СМИ о том, что акция якобы принесла на следующую неделю. Ждём официальных уведомлений по этому вопросу", - сообщил Зорин.

Ранее Зорин сообщил, что первая колонна рефрижераторов с телами военных уже находится на пункте обмена. Однако украинская делегация на место так и не прибыла.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. 2 июня состоялся второй раунд переговоров. Достигнуто ещё одно соглашение о гуманитарных акциях по обмену пленными и телами погибших военных.