Стало известно, кто поставил Маску синяк под глазом

Синяк под глазом у Илона Маска появился после драки с министром финансов США Скоттом Бессантом. Об этом пишет американский журнал Newsweek в статье о скандале в Белом доме, вызванном разногласиями Дональда Трампа с Илоном Маском. Выдержки из статьи публикуются на портале smotrim.ru.

Как известно, на этой неделе президент назвал миллиардера "большим наркоманом". Правда, сделал он это не публично, а в частных беседах с членами своей команды.

Американская пресса пишет, что Трамп был подавлен, переживая свой публичный разрыв с самым богатым человеком в мире. Он пытался разобраться в позиции Маска, обзванивая общих знакомых и расспрашивая, что с ним случилось.

Представители Белого дома утверждают, что Трамп после публичной перепалки был более сдержанным в отношении Маска, чем ожидали его друзья и советники.

В конце мая Илон Маск покинул госслужбу и вступил в заочную перепалку с президентом Трампом. Часть провокационных постов в соцсети Маск позже удалил.