"Выплаты ко Дню России!": россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня России.

Аферисты предлагают принять участие в "розыгрыше призов" к празднику или рассылают сообщения с обещаниями "выплат" или "праздничных призов".

Для участия у пользователя запрашивают контакты, а затем под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, который приходит в СМС или в Telegram. После ввода кода аферисты получают доступ к аккаунту для рассылки спама, распространения вредоносного ПО и обмана друзей и знакомых жертвы.