Православные христиане встречают Троицу

День Святой Троицы отмечают сегодня православные верующие. Один из главных праздников богослужебного года посвящён сошествию Святого Духа на апостолов на 50-й день после Пасхи. Он считается днём рождения христианской церкви.

Ученики Христа обрели дар говорить на языках, которых ранее не знали, и мужество проповедовать Евангелие по всему миру. По обычаю, который идёт ещё от ветхозаветного праздника Пятидесятницы, храмы и дома в этот день украшаются зелёными ветвями и цветами. В нашей стране это - ветви берёзы. В облачениях зелёного цвета служат в этот день и священники, он символизирует новую и вечную жизнь.

Главные торжества пройдут сегодня в Троице-Сергиевой лавре, где находится икона Троицы Андрея Рублёва. К престольному празднику в древнюю обитель съезжаются тысячи паломников. Божественную литургию совершит патриарх московский и всея Руси Кирилл, сообщает "ТВ Центр".