К подавлению беспорядков в Лос-Анджелесе привлекли Нацгвардию

Самой горячей точкой на карте США вторые сутки остаётся Лос-Анджелес. Город охвачен массовыми протестами против задержаний и высылки мигрантов, которые проводит федеральная таможенная полиция.

Беспорядки вспыхнули накануне, после ареста 44-х нелегалов. Митинги в их защиту быстро переросли в противостояние с полицией. Собравшиеся громили витрины и поджигали автомобили, в стражей порядка полетели камни. Правоохранители ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Президент Трамп обвинил местные власти в бездействии и направил в город две тысячи бойцов Нацгвардии. Пентагон готов предоставить им в помощь военных Корпуса морской пехоты.

Противостояние носит и политический характер. Лос-Анджелес, как и весь штат Калифорния является оплотом Демократической партии, лидеры которой жёстко критикуют кампанию Трампа по самой массовой в истории США депортации нелегалов. Глава Белого дома намерен выслать из страны, по меньшей мере, полмиллиона человек, сообщает "ТВ Центр".