В Петербурге вдохнули новую жизнь в балет "Сказка о рыбаке и рыбке"

В Санкт-Петербурге возродили знаменитую постановку "Сказка о рыбаке и рыбке" - настоящее чудо русской балетной школы. К хореографической партитуре отнеслись трепетно, сохранили с ювелирной точностью. А вот новые костюмы добавили спектаклю красок и волшебства.

Эту премьеру называют возвращением к истокам русской балетной школы. Хореографическую партитуру к пушкинской "Сказке о рыбаке и рыбке" создала 40 лет назад балетмейстер-постановщик Ирина Сафонова - одна из последних учениц легендарной Агриппины Вагановой. Она мечтала передать потомкам наследие своей выдающейся наставницы. Но удивительная постановка была почему-то забыта в последние годы. Пришло время исправить эту досадную несправедливость.

В отношении самого танца современные хореографы действовали с осторожностью реставраторов - оригинальный балетный рисунок сохранили в точности, даже для самых маленьких артистов - всё это ученики детской балетной школы, создателем и бессменным руководителем которой при жизни являлась Ирина Сафонова.

Совсем другое дело костюмы - вот тут уж было где разгуляться фантазии современных дизайнеров с их нынешними возможностями. Образы солистов балета создавали по эскизам художника Ивана Глазунова, сына знаменитого русского живописца. У жадной пушкинской старухи в этом балете целых три костюма. Сарафан, расшитый бисером и парчовыми кружевами, весит около десяти килограммов. Конечно же зрители со своих мест в зале не смогут разглядеть всю эту красоту в подробностях, но тщательность проработки деталей впечатляет.

Невероятной красочности происходящему на сцене добавляет образ, созданный легендарным Фарухом Рузиматовым - у 61-летнего артиста здесь эпизодическая, но очень яркая партия индийского гостя. А венчает всё музыка Владимира Бояшова - это ученик Дмитрия Шостаковича. Петербургскую возрожденную балетную премьеру сопровождает академический оркестр русских народных инструментов под руководством Дмитрия Хохлова.

Создатели возрождённой сказки говорят - работа над ней продолжается. В процессе изготовления находятся более сотни уникальных костюмов для кордебалета, отдельные хореографические эпизоды. Но это уже, можно сказать, ювелирная огранка. Полностью завершить её хотят к столетию Ирины Сафоновой, этот юбилей балетный мир Санкт-Петербурга будет отмечать в следующем году.