Сегодня в России отмечают День социального работника. С профессиональным праздником тех, кто посвятил свою жизнь заботе о других, поздравили Владимир Путин и Сергей Собянин. В телеграмме президент отметил, что таких специалистов объединяет неравнодушие и глубокое понимание важности своей миссии.

Только в столице в этой сфере трудятся десятки тысяч человек. Для детей-сирот сотрудники социальной службы становятся проводниками в новую жизнь. Для пожилых - мостиком в стремительный цифровой мир. В центрах "Московского долголетия" доказывают, что старость тоже может быть в радость.

Соцработники не ждут благодарности, но именно их труд помогает детям обрести семью, а пожилым почувствовать себя нужными. Это их миссия - просто быть рядом, когда это особенно важно.

Об уникальной системе соцпомощи, которая сформировалась в Москве за последние годы, рассказывает Анна Абросимова (смотрите видео).