Российская сторона в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщили в Минобороны. Репатриационные поезда начинают движение сегодня. Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится.

Тем временем, в Брянскую область, где находятся рефрижераторы с телами погибших украинских военных, приехали иностранные журналисты. Как передают информагентства, на месте работают европейские, арабские, латиноамериканские СМИ. Официальный Киев продолжает молчать и не назначает новые даты гуманитарной сделки, чтобы обменять военнопленных и забрать тела.

Забирать своих погибших солдат киевские власти не хотят даже, когда российская сторона уже проделала за них всю работу: вывезла тела, частично идентифицировала, доставила к границе. Губернатор Запорожья опубликовал списки опознанных, чтобы родственники могли их найти.

Почему Киев не торопится забирать шесть тысяч тел погибших, уже, кажется, поняли даже так называемые украинские патриоты – государство не хочет выплачивать деньги родственникам погибших. При этом деньги на продолжение конфликта у Киева откуда-то находятся. На этой неделе Зеленский позволил себе публично выразить недовольство отказом США продать системы ПВО.