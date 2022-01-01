Российские войска продолжают наступление в Днепропетровской области

Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

На этой линии фронта нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял около 530 военнослужащих.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.