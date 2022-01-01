Армия России освободила Зарю в ДНР

В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождён населённый пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по месту производства беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Средства ПВО сбили за 24 часа 131 беспилотник противника, в том числе 73 вне зоны спецоперации.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.