Слишком затратный проект: москвичи решают судьбу монорельса

На неделе прояснилась судьба одного примечательного транспортного объекта в столице. На портале "Активный гражданин" запущено голосование о будущем московского монорельса. Один из вариантов, и пока он лидирует - сделать на месте дороги, прямо на высоте парк. Нечто подобное уже есть в нескольких мировых столицах.

Когда-то он выглядел символом инноваций и будущего – проектом, который должен был стать альтернативой традиционному метро и наземному транспорту. Монорельс соединил два разделённых железной дорогой округа Москвы - Северный и Северо-Восточный. Шесть остановок на почти пяти километрах пути от станции метро "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна. Эксперимент претендовал на то, чтобы изменить транспортное лицо столицы. Но что-то пошло не так.

Московский монорельс давно превратился в одну большую смотровую площадку. На шестиметровой высоте поезд медленно движется по живописному району: открываются виды на Останкинскую башню, ВДНХ и монумент "Рабочий и колхозница". Но сам путь - короткий, скорость невысокая и пассажиров - единицы. Для них это - приятная прогулка, а не способ передвижения.

Идея монорельса в Москве появилась ещё в 60-е годы прошлого века. К ней возвращались в 80-ые, но воплотить в жизнь удалось только в начале XXI века. Город стремился к современным транспортным решениям, заимствуя опыт зарубежных мегаполисов. В 2004 году первые поезда прошли по маршруту. Главная цель строительства - обслуживание всемирной выставки ЭКСПО-2010 на ВДНХ, и поезд должен был заходить на территорию комплекса. Однако конкурс на проведение мероприятия выиграл Шанхай, и монорельс построили в усечённом варианте.

Олег Покусаев, руководитель департамента передовых инженерных школ РУТ (МИИТ): "Практически сразу после запуска линии были выявлены её существенные недостатки. Главная проблема - это низкая загрузка маршрута. Пассажиропоток оказался существенно ниже запланированного уровня. Причины просты: низкая скорость движения, неудобство пассажирской инфраструктуры, отсутствие прямой интеграции со станциями метро и невозможность быстрой пересадки на другие виды транспорта".

С течением времени к этим проблемам добавилась ещё одна – усталость подвижного состава. Вагоны такого типа уже давно не производят. Ремонтировать сломавшиеся приходится разбирая те, что уже совсем не на ходу. Сегодня взять запчасти и вовсе неоткуда.

Константин Трофименко, директор центра исследований умного города ФГРР НИУ ВШЭ: "Срок эксплуатации этих вагонов уже подходит к концу. Они были рассчитаны как раз примерно на эти 20 лет. Сейчас из десяти составов в эксплуатации только два".

Ежедневно монорельсом пользуются всего около двух тысяч человек. Даже на экскурсионной канатной дороге на Воробьёвых горах эта цифра в четыре раза больше. При нынешнем пассажиропотоке для безубыточного содержания этой линии одна поездка должна стоить полторы тысячи рублей. Сейчас же цена за билет как в метро.

Перед городскими властями встала проблема - что делать с таким дорогим аттракционом. Идеи возникали разные - разобрать и пустить вместо монорельса трамвай, превратить его в туристический маршрут или в торговую улицу. Наиболее проработанный проект – создание подвесного парка со множеством тематических пространств.

Владимир Титов, директор НИИ "МосТрансПроект": Новый современный парк на месте монорельса станет точкой притяжения для москвичей и гостей столицы. Это будет первый и единственный в Москве парк в воздухе такого масштаба и культурная площадка для городских ярмарок и фестивалей".

Создание пешеходного бульвара на месте монорельса принесёт жителям в разы больше пользы, чем этот транспорт, говорят эксперты. Идея не нова и хорошо себя зарекомендовала. Нечто подобное существует и в Таиланде, и в Южной Корее, и в Австралии. В Нью-Йорке общественное пространство, оборудованное на месте надземной железной дороги, быстро стало популярным у местных жителей и приезжих. За многие годы здесь уже успели вырасти деревья, а в их тени сегодня отдыхают, занимаются спортом и обсуждают деловые вопросы.

Первая в России круглогодичная прогулочная зона, парящая над улицами столицы, может стать новым местом притяжения для горожан. Сегодня в пешей доступности от станций монорельса проживают 225 тысяч человек, и около 130 тысяч приезжает сюда работать. И у всех этих людей может появится уникальное место для отдыха.