Как развивается Войковский - самый научный район Москвы

Главные события в истории этого района разворачивались вблизи важных дорог - это Тверской тракт, и позднее - Окружная железная дорога. Их символизирует серебряный крест на гербе. Здесь учились герои войны Зоя и Александр Космодемьянские.

Сегодня тут нет крупных стадионов или концертных площадок, зато есть сразу восемь НИИ. Глаз радует один из самых забавных монументов столицы - памятник ерунде. Всё это - о районе Войковский. Чем он живёт сегодня и как меняется, выяснила Полина Быта (смотрите видео).