Собянин рассказал, как Москва готовится ко Дню молодёжи

28 и 29 июня на Болотной площади и на 250 площадках столицы пройдёт День молодёжи. На это событие каждый год приезжают молодые люди из других регионов и стран, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В этом году точками притяжения на фестивале станут карьера, креатив, спорт, личностное развитие, волонтёрство и патриотизм. Гостей ждут лекции, мастер-классы, ярмарка вакансий, встречи с экспертами.

Ещё будут соревнования и тренировки, практические занятия и выступления популярных артистов, отметил мэр.