Ярко и весело: москвичи вышли на Красочный забег

Столица сегодня отдана любителям активного отдыха. На Бульварном кольце впервые проходит фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Гостям спортивного праздника доступны сразу шесть видов ходьбы.

Форматы разные - можно приплясывать, прыгать, заниматься стретчингом и даже отправиться в дополненную реальность с помощью VR-очков. Помимо ходьбы и бега, в течение дня на всех площадках фестиваля проходят различные тренировки: по фитроку и степ-аэробике, зумбе и данс-миксу. А ещё - выступления артистов и молодых музыкантов, иммерсивные экскурсии и увлекательный городской квест с элементами спортивного ориентирования "Москва интересная".

Пожалуй, самым в прямом смысле ярким событием фестиваля стал Красочный забег. На старт вышли около 10-ти тысяч человек. Они пробежали 5 километров. На дистанции было несколько зон, где участников осыпали красками. Они специальные, безвредные.

К финишу спортсмены уже были разноцветными, причём в самых разных сочетаниях. Многие подготовились, надели необычные костюмы, сообщает "ТВ Центр".