Собянин рассказал о масштабных проектах на базе городских музеев

В Москве будут реализованы масштабные международные и национальные проекты на базе городских музеев. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

К примеру, ко Дню города в павильоне "Центральный" на ВДНХ заработает экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве". В День города планируется открыть после реставрации две локации Останкинского дворца: Египетский павильон с галереями и Восточный флигель.

Ещё будет показ произведений русского авангарда из коллекций музеев Поволжья, неизвестных широкой публике. Выставка пройдёт в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.