В Раменском от обломков дрона пострадала 75-летняя женщина

Пожилая женщина получила ранения в результате падения обломков дрона в Раменском городском округе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

На территории СНТ "Малиновка" повреждены три садовых дома. В Истре обломки беспилотника повредили фасад и остекление жилого дома.

Всего с 23:00 7 июня до 09:00 8 июня в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью и утром на подлёте к Москве силы ПВО сбили десять украинских беспилотников. Утром и днём в воскресенье Росавиация вводила в столичных аэропортах временные ограничения.