Три района Курской области обесточены после удара ВСУ по подстанции

Три района Курской области частично обесточены из-за удара ВСУ по подстанции "Рыльск". Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Он пообещал жителям, оставшимся без электричества, что как только позволит оперативная обстановка, подача будет возобновлена.

Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в Раменском городском округе из-за падения обломков дрона пострадала 75-летняя женщина. На территории СНТ "Малиновка" повреждены три садовых дома, а в Истре обломки беспилотника повредили фасад и остекление жилого дома.

Всего с 23:00 7 июня до 09:00 8 июня в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников.