Пять человек пострадали при ударе беспилотников ВСУ по селу Никольское в Белгородской области. Беспилотниками самолётного типа украинские националисты атаковали парковку у обычного магазина, сообщает "ТВ Центр".

Атаковали два раз подряд, поэтому ранения получили те, кто стал оказывать помощь при первом ударе. Один из автомобилей загорелся. осколками посекло несколько машин, повреждение получило само здание.

По словам очевидцев, более серьёзных последствий удалось избежать лишь потому, что многие из тех кто приехал на автомобилях в этот момент как раз зашли в супермаркет за покупками.