Рядовой Аббасов под огнем противника смог восстановить поврежденный кабель

Гвардии рядовой Заур Аббасов, обеспечивая бесперебойную связь в интересах своего подразделения, под артиллерийским огнем противника смог починить повреждённый кабель. Мужественные действия Заура позволили продолжить управление батальонной тактической группой, в результате враг был вынужден отступить.

Ефрейтор Руслан Аглямов, действуя в составе инженерного подразделения, сумел оперативно обнаружить и обезвредить мины неприятеля. Он обеспечил беспрепятственное продвижение наших пехотных подразделений и техники. В результате поставленная задача была выполнена в установленные сроки и без потерь личного состава.