Вооруженные силы России ночью нанесли серию ударов по предприятиям ВПК, районам дислокации личного состава и техники ВСУ. Воздушная тревога звучала по всей Украине. Взрывы гремели в Черниговской области, Харькове и Киеве.

Наши военные громят врага и в зоне спецоперации. В ДНР силами группировки "Юг" от неонацистов освобождено село Заря.

На Краснолиманском направлении танкисты накрыли неприятеля фугасными снарядами. Экипаж-Т-90 бил с закрытой огневой позиции на дистанцию более 10 километров. Координаты передала воздушная разведка, она же зафиксировала точное попадание в цель.

В Сумской области мощные удары по врагу нанесла реактивная артиллерия. Залпом "Града" ликвидирован командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ. На подступах к Красноармейску укрепрайоны неонацистов разбиты расчётами самоходных пушек "Малка". Замаскированные опорники боевиков уничтожили несколькими выстрелами.