Москвичей предупредили о необходимости борьбы с борщевиком

Власти напомнили москвичам о своевременной обработке территорий против борщевика. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что горожанам следует вовремя находить и уничтожать опасный для человека борщевик Сосновского, пишет портал мос.ру.

В свою очередь, инспекторы департамента тоже следят за распространением борщевика. Если нужно, то они оповещают владельцев земельных участков в черте города о необходимости химической обработки.

Борщевик Сосновского достигает трёх метров в высоту. Сок этого растения при попадании на кожу человека может вызвать ожоги. Особенно опасно, если это происходит под прямыми лучами солнца.