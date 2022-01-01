В небе над Россией сбили 49 украинских беспилотников

В ночь на 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских дронов. Так, по 13 беспилотников – над Курской и Нижегородской областями, по девять БПЛА – над Воронежской и Орловской областями, по два дрона – над Брянской областью и Чувашской Республикой, один БПЛА – над Белгородской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по месту производства беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Заря в ДНР.

Тем временем подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.