Российские регионы этой ночью подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками.

Что известно:

— Газопровод повреждён из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, подача газа временно прекращена 22 абонентам, сообщил губернатор Александр Гусев;

— Обломки БПЛА упали на придомовой территории в Нижегородской области, на месте работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин;

— Два БПЛА упали на территории АО "ВНИИР" в Чувашии, производство временно приостановлено, сообщил глава республики Олег Николаев;

— За ночь средства ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над территорией РФ, сообщили в Минобороны.